لأول مرة في التاريخ.. الأمم المتحدة تستحدث منصبا جديدا لروسيا

المنصب جاء عبر مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، وحمل مسمى "مقرر خاص لمراقبة قمع المعارضين"، وبذلك تكون روسيا أول دولة يعين لها شخص في هذا المنصب.واعتمد قرار استحداث المنصب بناء على اقتراح عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي أيدته 17 دولة، فيما امتنعت 24 دولة عن التصويت، بينما صوتت ضد القرار 6 دول بينها الصين، بالمجلس الذي يضم في عضويته 47 دولة.وردا على القرار، اتهم جينادي جاتيلوف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة بجنيف، الدول الغربية بـ"استخدام مجلس حقوق الإنسان لأغراض سياسية".ورغم انسحابها من المجلس عقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طردها بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن موسكو تتمتع بوضع مراقب ولهذا يمكنها التحدث في المجلس.