الجامعة العربية: لبنان قد يدخل في وضع "شديد الصعوبة"

وقال الأمين العام المساعد حسام زكي في تصريحات أدلى بها ، عقب لقاءات أجراها في لبنان مع عدد من زعماء الكتل النيابية "من كافة ألوان الطيف السياسي"، إضافة إلى لقائه الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كما أجرى مباحثات مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب".وقال زكي عقب الزيارة أنه "استشعر تباينا كبيرا في وجهات النظر بين الزعماء السياسيين، فضلا عن ضعف قنوات التواصل فيما بينهم، الأمر الذي قد يدخل البلاد في وضع شديد الصعوبة، خاصة في ضوء حالة الانشغال الدولي بالأزمة الأوكرانية".وأضاف أن "لبنان لا يتحمل حالة "الاعتياد على الازمة"، أو "القبول بالفراغ الرئاسي، في ضوء الأزمة الاقتصادية الشديدة التي يمر بها، والتي انعكست على الحالة المعيشية للمواطنين وعلى الوضع الاجتماعي في البلاد على نحو يمثل مصدر قلق وانزعاج لكافة محبي لبنان وداعميه".وذكرت "جامعة الدول العربية" في بيان عبر موقعها في الإنترنت أن "زيارة زكي إلى لبنان جاءت "استشعارا منها للتداعيات الخطيرة التي ستترتب على دخول البلاد في فراغ رئاسي في حالة عدم انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية في ٣١ الشهر الجاري".وأشارت إلى أن "الأمين العام أحمد أبو الغيط كلف زكي بالتوجه إلى لبنان "بهدف استشراف آراء القيادات السياسية حول الاستحقاق الرئاسي القادم، والنظر في سبل معالجة الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد".وجدد زكي "استعداد الجامعة العربية القيام بأي دور يطلب منها لمساعدة لبنان في تجاوز الأزمة السياسية، خاصة وأن كافة الأطراف التي التقاها رحبت بمواكبة الجامعة العربية للبنان في هذه المرحلة المهمة".