إيران تنتقد الشرطة الدنماركية بعد اقتحام سفارتها

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان،: "دخل المعتدي الذي كان يحمل سكينا السفارة وأثار الرعب، وتسبب بأضرار للسيارات المركونة في موقف سيارات السفارة".واضافت: "من المؤسف أن يتم ارتكاب مثل هذا الهجوم في قلب أوروبا ضد امرأة وسفيرة تتمتع بحصانة دبلوماسية، والشرطة غير موجودة في الوقت المناسب في المكان".فيما قالت الشرطة الدنماركية في بيان إنها اعتقلت "إيرانيا يبلغ 32 عاما صباح اليوم الجمعة بعدما دخل مجمع سفارة إيران في كوبنهاغن حاملا سكينا"، وأشارت إلى أن "أحد موظفي السفارة اعترضه قبل أن يتمكن من دخول المبنى".واوضحت الشرطة أن "المشتبه به، الذي ينبغي أن يمثل أمام قاض يوم غد السبت ليتم توقيفه احتياطيا، يواجه اتهامات بالتخريب والعنف وجرائم ضد أشخاص يتمتعون بحماية دبلوماسية".وأعلنت الشرطة الدنماركية أنها اتخذت، بعد الحادثة، "الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية سفارة إيران وموظفيها".