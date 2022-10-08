تسبب بتعطيل حركة السير.. اندلاع حريق ضخم في جسر القرم الروسي

وقال أوليغ كروتشكوف مستشار رئيس القرم في بيان: "حسب المعلومات الأولية، فقد اشتعلت النيران في صهريج وقود في أحد المواقع (بالجسر)، أقواس الملاحة لم تتضرر، ومن السابق لأوانه الحديث عن الأسباب والعواقب".وأعلنت السلطات توقف حركة السيارات على جسر القرم بسبب حريق.والحريق الذي اندلع في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو منذ عام 2014 صدر عن قاعدة عسكرية روسية في القرم، وأسفر عن وسط تصاعد أعمدة الدخان بالمنطقة.وجسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو/أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/كانون الثاني 2019.