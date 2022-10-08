أفغانستان.. انفجار يستهدف سيارة موظفين في كابول

وذكرت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية، أن الانفجار وقع في منطقة ديوانبيجي خوشال خان التابعة للحي الخامس بالعاصمة كابول.ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم: "إن الانفجار وقع في سيارة من نوع كوستر".وحتى الآن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولم تعلن حكومة طالبان أي تفاصيل عن هذا الانفجار.