أمريكا توجه اتهاماً لروسيا والسعودية بشأن أسعار البنزين

وكانت مجموعة أوبك بلس قد قررت خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يومياً اعتباراً من الأول من تشرين الثاني المقبل، في تخفيض يعد الأكبر منذ عام 2020، وخطوة جاءت رغم الضغوط الأميركية على الدول الأعضاء لزيادة الإنتاج.القرار الذي اتخذته المجموعة خلال اجتماعها في العاصمة النمساوية فيينا، الأربعاء (5 تشرين الأول 2022)، جاء بهدف دعم أسعار النفط بعدما سجلت أول خسارة فصلية منذ سنتين في الربع الثالث من هذا العام.وقال البيت الأبيض في بيان عقب القرار، إن الرئيس الأميركي جو بايدن "يشعر بخيبة أمل من قرار أوبك+ القصير النظر".الرئيس الأميركي، أكد في تصريح صحفي مساء الجمعة (7 تشرين الأول 2022)، أنه كان قادراً على "خفض أسعار البنزين بأكثر من دولار و60 سنتاً، لكن أسعاره بدأت ترتفع تدريجياً بسبب ما فعله الروس والسعوديون"، محذراً من أنه لم ينته من ذلك بعد.يشار إلى أن أسعار النفط قد تراجعت إلى نحو 90 دولاراً للبرميل من نحو 120 دولاراً.وارتفع سعر خام برنت 3 دولارات و48 سنتاً، ليبلغ 97 دولاراً و90 سنتاً، فيما ارتفع سعر خام تكساس الخفيف 4 دولارات و18 سنتاً، ليبلغ 92 دولاراً و63 سنتاً.