"10 أيام وينتهي كل شيء".. انقطاع التيار الكهربائي عن محطة "زابوريجيا" النووية

وذكرت "إنرغواتوم" أن "المحطة تحصل الآن على احتياجاتها من الكهرباء من مولدات كهرباء تعمل بالديزل".

وكتبت الشركة على تطبيق تيليغرام: "بدأت مولدات الديزل العمل آليا. إمدادات وقود الديزل المتاحة تكفي للتشغيل في هذا الوضع لمدة 10 أيام".-تقع المحطة على حافة مدينة إنرهودار جنوب شرق أوكرانيا.-تم تصميم محطة زابوريجيا النووية منذ زمن الاتحاد السوفيتي السابق وبدأ العمل في تشييدها عام 1980.-تحتوي محطة زابوريجيا للطاقة النووية على 6 مفاعلات تسمى مفاعلات "القدرة المائية-المائية في.في.إي.آر-1000 في-320".-يتم تبريد المفاعلات بالماء وتهدئة نيوتروناتها أيضا بالماء، وتعمل باليورانيوم 235 الذي يقدر نصف عمره بأكثر من 700 مليون سنة.تم توصيل مفاعلها السادس بالشبكة في عام 1995.-هي الأكبر في أوروبا وواحدة من أكبر 10 محطات طاقة في العالم.-تمتلك كل وحدة من وحدات زابوريجيا الست سعة صافية تبلغ 950 ميغاواط كهربائية، أو ما مجموعه 5.7 غيغاواط كهربائية تغطي 20 بالمئة من استهلاك أوكرانيا للكهرباء.