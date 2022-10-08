بوتين يتلقى هدية "غريبة" من رئيس بيلاروسيا

وخلال لقاء ضمّ قادة دول الاتحاد السوفيتي السابق في قصر كونستانتين الذي يعود إلى حقبة القيصر بمدينة سان بطرسبرغ، قدم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هدية إلى فلاديمير بوتين وهي وثيقة لجرار.وقال لوكاشينكو للصحفيين، إنه يستخدم في حديقته جرارا مشابها للجرار الذي أهداه للرئيس الروسي.ولم يتضح بعد كيف كان رد بوتين على الهدية، التي كشف عنها مكتب لوكاشينكو.ولم يذكر بوتين الهدية في تصريحات متلفزة في بداية الاجتماع عندما تحدث عن الحاجة إلى مناقشة سبل تسوية النزاعات بين دول الاتحاد السوفيتي السابقة.