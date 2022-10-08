لجنة التحقيق الروسية تكشف تفاصيل تفجير جسر القرم

وذكرت لجنة التحقيق الروسية أن "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، بتفجير شاحنة على جسر القرم فجر اليوم السبت".وأوضحت أن الضحايا على الأرجح هم ركاب سيارة كان تمر بجانب الشاحنة التي انفجرت، مضيفة أنه انتشلت من المياه جثتان إحداهما لرجل والأخرى لامرأة، ويجري تحديد هويتهما.وأشار البيان إلى أن المحققين حددوا بيانات الشاحنة وصاحبها، الذي اتضح أنه من سكان إقليم كراسنودار، وبدأت أعمال تحقيق في منزله. كما تجري دراسة مسار تنقلات الشاحنة والوثائق ذات الصلة.وفي وقت سابق أعلنت لجنة التحقيق أنها فتحت قضية جنائية تتعلق بالحادث الذي وقع على جسر القرم وأرسلت عددا من خبراء الجريمة إلى المكان.وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل لجنة حكومية لمعرفة ملابسات الحادث وإزالة آثاره.