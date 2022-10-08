مقتل وإصابة 11 جنديا بهجوم على معسكر للجيش في جيبوتي

وحمّلت وزارة الدفاع في بيان لها السبت، "جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية المسلحة" التي وصفتها بـ"المجموعة الإرهابية" مسؤولية الهجوم الذي استهدف قاعدة في غارابتيسان في شمال الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الإفريقي أمس الجمعة.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيان وزارة دفاع جيبوتي قوله "رغم حقيقة أن جنودنا دافعوا عن أنفسهم ببسالة، تسبب هذا الهجوم بمقتل سبعة من جنودنا وجرح أربعة وفقدان ستة".وأضافت أن "هذه العصابة معروفة بأعمالها البغيضة والإجرامية القائمة على الترهيب والنهب في مناطق نائية من البلاد"، مشددة على أنها تبذل أقصى الجهود لملاحقة المهاجمين والعثور على المفقودين.