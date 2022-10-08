واشنطن تبعث برسائل تحذير الى هونغ كونغ بعد هذا الامر!

وقال ناطق باسم الخارجية الأمريكية ردا على ذلك إن "استخدام هونغ كونغ المحتمل كملاذ آمن من قبل أفراد يتهرّبون من العقوبات التي تفرضها سلطات قضائية يثير المزيد من الشكوك حيال شفافية البيئة التجارية" في المدينة.وأضاف أن "سمعة هونغ كونغ كمركز مالي تعتمد على التزامها القوانين والمعايير الدولية".ويعد مورداشوف بين رجال الأعمال الروس الذين استهدفوا بالعقوبات الغربية بعد الحرب في أوكرانيا.وتمّت مصادرة يخوت بعضها فاخرة في بلدان مثل إسبانيا وفيجي وأعلنت هونغ كونغ مؤخرا أنها تطبق العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، لكن لا يمكنها تطبيق تلك المفروضة "بشكل أحادي" من قبل دول أو تكتلات.