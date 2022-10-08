مقتل مجندة بإطلاق نار على حاجز عسكري في القدس

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بمقتل مجندة بإطلاق نار على حاجز عسكري في مدينة القدس.



ونقل موقع "روسيا اليوم" عن تلك الوسائل قولها، إن "اطلاق النار تم في حاجز شعفاط".



وأضاف الموقع أن "جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح جراء إطلاق النار".