موقع التلفزيون الرسمي الإيراني يتعرض للقرصنة

تمكنت مجموعة من قراصنة الإنترنت من اختراق موقع التلفزيون الرسمي الإيراني ونشر صور زعموا أنها لضحايا الاحتجاجات الأخيرة.



وبحسب ما تم تداوله فقد تمت قرصنة القناة الإيرانية الأولى من قبل مجموعة تطلق على نفسها اسم "عدالة علي".



وأظهر مقطع فيديو صورة لأربع فتيات قتلن برصاص الأمن تتصدر الموقع، مع دعوة الشعب للخروج لإسقاط النظام.