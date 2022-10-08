ظاهرة فلكية مثيرة في سماء الوطن العربي

رصد اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب المشتري، عملاق النظام الشمسي في سماء الوطن العربي، وذلك بعد غروب الشمس وبداية ليل السبت بالأفق الشرقي.



وتم مشاهدة هذه الظاهرة بحسب جمعيات فلكية بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.



وظهور القمر الأحدب قرب المشتري، يقصد به على قبة السماء فقط، إذ إنهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عن الأرض حوالي 373,689 كيلومتراً فقط، في حين أن المشتري يبعد مسافة 594,801,134 كيلومتراً.