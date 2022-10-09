زلزال قوي يهز خليج كورينث وسط اليونان

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات تحت السطح، في الخليج الذي يفصل البر الرئيسي لليونان عن شبه جزيرة بيلوبونيز الواقعة على بعد 16 كيلومترا من بلدة إتيا.وكان المركز قد قال في البداية إن قوة الزلزال تبلغ 5.7 درجة، لكنه عدلها لاحقا.وشعر السكان بالزلزال في أماكن بعيدة، مثل العاصمة أثينا التي تبعد نحو 115 كيلومترا.