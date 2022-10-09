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هذا دور "ماسك".. ما تأثير تعطيل نظام "ستارلينك" على مجريات الحرب الأوكرانية؟

دوليات

2022-10-09 | 03:02
هذا دور &quot;ماسك&quot;.. ما تأثير تعطيل نظام &quot;ستارلينك&quot; على مجريات الحرب الأوكرانية؟
المصدر:
سكاي نيوز
1,534 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات
أبلغت القوات الأوكرانية عن انقطاع أجهزة الاتصالات بنظام "ستارلينك" الخاصة بها على خط المواجهة مع روسيا، ما أعاق عملياتها في مواجهة القوات الروسية.

ويؤكد الإقرار الأوكراني بهذا العطل الدور الكبير الذي يلعبه نظام الاتصالات المملوك من قبل الملياردير إيلون ماسك، والذي يقوم بتوفير الاتصال بالإنترنت عن طريق مجموعة من الأقمار الاصطناعية التي تملكها شركة "سبيس إكس".

ووفق الباحثة في الشؤون السياسية سمر رضوان، فإن النظام الأوكراني تلقى الآلاف من أجهزة "ستارلينك"، من قبل الحكومة الأميركية، وتم تمويلها من قبل المانحين".

والهدف من هذه الأجهزة بحسب رضوان "مساعدة القوات الأوكرانية في تشغيل طائرات بدون طيار، وتلقي معلومات استخباراتية حيوية، والتواصل مع بعضها البعض في المناطق التي لا توجد فيها شبكات آمنة أخرى".

وأضافت نائبة رئيس تحرير مركز "رياليست" للدراسات: "لا تتوقف قدرات هذه الأقمار على جمع الصور الملتقطة بالتصوير الضوئي، فبعضها يمكنه الرؤية من خلال السحب والظروف الجوية غير الملائمة، وتتبع تحركات القوات الروسية ليلا".

وساعدت هذه الأنظمة بحسب رضوان كييف في تحديد بنك أهدافها بعد توقيع الجانب الروسي على قرار ضم جمهوريات دونباس وزابوروجيا وخيرسون.

واعتبر المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف، أن توقف هذه الأجهزة في هذا التوقيت "دليل على أن الغرب وواشنطن يعلمان مدى خطورة الوضع وتعدي الخط الأحمر، والجميع لا يريد أن تنقل المعارك إلى أوروبا بالكامل حال وصولها إلى قلب روسيا".

وأوضح أونتيكوف، أن "أوروبا سوف تعمل في الفترة القادمة على الدفع نحو التهدئة لإيجاد نوع من التوازن وعدم خروج الوضع عن السيطرة".

لم يعلق إيلون ماسك على موضوع انقطاع الخدمة في بعض المناطق الأوكرانية، واكتفى بالقول إن المعلومات من ساحة المعركة كانت سرية، مضيفا أن صيانة الأقمار الاصطناعية والمعدات نفسها كلفت الشركة الأميركية 80 مليون دولار

أهمية "ستارلينك"

الأميركيون يعترفون صراحة بأنهم ينقلون بيانات استخباراتية عبر الأقمار الاصطناعية إلى قيادة القوات الأوكرانية في الوقت الفعلي تقريبا، ويشاركون في التخطيط للعمليات العسكرية، بحسب المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

أوائل مارس اتفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع ماسك على توريد دفعات من تلك الأجهزة.
 
*أعطى ماسك بالفعل دفعة إلى كييف ما ساعد الجيش على التعامل مع انقطاع الإنترنت.
*مع الأسابيع الأولى من اندلاع العملية الروسية أصبحت أوكرانيا مرتبطة بـ50 قمرا اصطناعيا من "ستارلينك".
*عبر هذه الخدمات، يعمل اللواء الآلي الأوكراني 39 بأريحية في التنسيق بين كل الأسلحة والنقاط العملياتية.
*من خلال تلك الخدمة نجح الرئيس الأوكراني في عقد لقاء يومي عبر الفيديو ليتحدث عن المعارك بخلاف حضور العديد من اللقاءات الدولية عبر تقنية "زوم".
*منذ أيام كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن شركات أميركية وأوروبية خاصة تشارك في معالجة بيانات الأقمار الاصطناعية التي ترسلها واشنطن إلى أوكرانيا.

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