باكستان.. حريق ضخم في مركز تجاري وسط العاصمة

وقال مفوض إسلام آباد في حديثه لوسائل الإعلام، إن "الحريق اندلع في البداية في قاعة الطعام في الطابق الثالث، وامتد الآن باتجاه الشقق السكنية في الطوابق العليا".وأضاف أنه "تم إخماد 60 بالمئة من الحريق في المركز التجاري، وتم استدعاء المروحيات للسيطرة على الحريق وإيقاف انتشاره إلى أجزاء أخرى من المبنى".وقالت مصادر من الشرطة لوكالة أنباء "شينخوا"، شريطة عدم الإفصاح عن هويتها، إن "النيران اشتعلت في مجرى رئيسي بالمبنى، والذي يبدأ من قاعدة المبنى وحتى قمته".وأضافت المصادر أنه "لم ترد أنباء عن وقوع خسائر جراء الحريق، مشيرة إلى أنه يُجرى العمل على مساعدة الأشخاص الموجودين في المبنى لإجلائهم".