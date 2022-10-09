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بوتين: كييف مسؤولة عن تفجير جسر القرم.. "عمل إرهابي"
دوليات
2022-10-09 | 14:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
912 مشاهدة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، ان كييف مسؤولة عن تفجير جسر القرم، واصفاً الحادث بأنه "عمل إرهابي".
وقال بوتين في تصريحات صحفية ان " كييف مسؤولة عن تفجير جسر القرم، واصفاً الحادث بأنه "عمل إرهابي".
وأضاف: "تفجير جسر القرم كان يستهدف البنية التحتية الروسية".
كما كشفت لجنة التحقيق الروسية، اليوم أن "جهاز المخابرات الأوكرانية وراء تفجير جسر القرم".
يأتي ذلك، فيما يترقب العديد من المحللين الخطوات التالية التي سيتخذها بوتين، والتي يرجحون أن تكون تصعيدية، لاسيما أن الانفجار شكل ضربة قوية لموسكو ولأهمية هذا الجسر، رغم أنه استأنف حركته شبه المعتادة اليوم، وعادت القطارات إلى عملها.
إذ يرى محللون أن بوتين سيكثف هجماته، مستهدفا البنى التحتية الأوكرانية خلال الأيام المقبلة كرد على ضرب الجسر.
وكان دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي، حذر في تموز الماضي من أن ضرب جسر القرم سيطلق العنان لسيناريو "يوم القيامة"، في إشارة إلى إمكانية استخدام الأسلحة النووية.
المحرر:
سعد أحمد
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