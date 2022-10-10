صور استثنائية تجمع الجنود الروس والامريكان في سوريا

حيث أظهرت الصور التي نشرتها الوكالة جنود البلدين وهم يتصافحون ويتبادلون الضحكات والصور، في مشهد غير اعتيادي يعكس "تعايشا استثنائيا" بين القوتين.وتتواجد قوات أمريكية في شمال شرق سوريا منذ العام 2014، في إطار التحالف الدولي دعما للأكراد في مواجهة تنظيم داعش.ودخلت روسيا، التي تنشر قواتها في سوريا منذ العام 2015 دعما لدمشق، إلى المشهد في تلك المنطقة إثر اتفاق على دخول مناطق نفوذ الأكراد لوقف عملية عسكرية تركية.وباتت القوات الروسية على تماس مع القوات الأمريكية، لتتداخل مناطق انتشارهما، وأصبح اعتياديًا في المنطقة مشاهدة جنود روس يتابعون عبر المنظار تحركات القوات الأمريكية، والعكس صحيح.والسبت، التقت دوريتان أمريكية وروسية قرب حقل نفطي بالقرب من الحدود التركية في محافظة الحسكة، الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية.وبدلًا من الاحتكاك، تظهر الصور الجنود الروس والأمريكيين يتبادلون التحية ويتصافحون.وترجل العناصر من آليات تحمل علمي البلدين، ووقفوا جنبًا إلى جنب، أسلحتهم معلقة على أكتافهم، وتبادلوا الأحاديث والضحكات.ويقول الباحث المتابع للشأن السوري سامويل راماني: "إنها لحظات نادرة ومؤشر على أن روسيا والولايات المتحدة لا تزالان تريدان منع التصعيد في سوريا".وسوريا هي البلد الوحيد حيث تتواجد قوات روسية وأمريكية في بقعة جغرافية ضيقة منذ عقود.