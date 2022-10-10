هجوم سيبراني يستهدف مطارات أمريكية.. هذا مصدره

وذكرت قناة إيه بي سي نيوز أنه "جرى استهداف بعض من أكبر المطارات في البلاد بهجمات إلكترونية اليوم الاثنين من قبل جهة داخل روسيا".وذكر مصدر أن "الأنظمة التي جرى استهدافها في المطارات لا تتعامل مع مراقبة الحركة الجوية والتنسيق الداخلي لشركات الطيران أو أمن النقل".لكن الهجمات السيبرانية أدت إلى "منع وصول الجمهور" إلى نطاقات الويب العامة التي تبلغ عن أوقات الانتظار والازدحام في المطار".وقد جرى استعادة الأنظمة في المطار، لكن مطارات أخرى في جميع أنحاء البلاد تعرضت لهجمات مشابهة.