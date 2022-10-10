بعد إدراج مدفيديف على قائمة المطلوبين.. روسيا تفتح تحقيقا بشأن إعلان كييف

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الأوكراني "إدراج مدفيديف على قائمة المطلوبين" إلى جانب عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الروس.وأكد مدفيديف أن الإجراءات المستقبلية للجانب الروسي يجب أن تهدف إلى التفكيك الكامل لنظام كييف، لأنه يشكل تهديدا مستداما لروسيا.يذكر أن القوات الجوية الفضائية الروسية، قد وجهت صباح اليوم ضربة صاروخية مكثفة لمواقع البنى التحتية للطاقة والاتصالات ومقار القيادات الأمنية والعسكرية في خمس مناطق أوكرانية، بينها العاصمة كييف.وجاءت الضربة الروسية ردّا على العمل الإرهابي الذي نظمته ونفذته استخبارات نظام كييف مؤخرا واستهدف جسر القرم الحيوي في روسيا.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين في كلمة أعقبت الضربة، أن الرد الروسي المقبل سيكون "أشد وقعا" إن أقدم نظام كييف على أي عمل إرهابي يطال روسيا.