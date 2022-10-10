الاتحاد الأوروبي يمدد "الحماية" للاجئين من هذه الدولة

وقالت يوهانسون أن 4.2 ملايين أوكراني يتمتّعون حاليا بوضع الحماية المؤقتة بموجب خطة الاتحاد الأوروبي التي تمنحهم الحق في العيش والعمل في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي والاستفادة من المساعدة في السكن والتعليم لمدة سنة قابلة للتجديد.وأضافت: "سيستمر تطبيق توجيه الحماية الموقتة حتى مارس 2024 على الأقلّ".وفعّل الاتحاد الأوروبي في مطلع مارس العمل بتوجيه الحماية المؤقتة للمرة الأولى، وهي آلية مختلفة عن إجراءات اللجوء العادية.ويمكن تمديد الحماية الموقتة لعام ثالث، أي حتى مارس 2025، بموافقة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.وقدّرت فرنسا عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين عادوا إلى بلادهم بعدما استضافتهم فرنسا بنحو 10 آلاف شخص، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج ديدييه لوشي.