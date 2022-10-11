مقتل وإصابة 19 شخصاً بقصف أوكراني في دونيتسك

أفاد مكتب الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص واحد وإصابة 19 مدنيا في أراضي الجمهورية جراء قصف أوكراني.

وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام": "خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أي ابتداء من الساعة 08:00 من 10 أكتوبر الجاري حتى الساعة 08:00 من اليوم الثلاثاء قتل شخص واحد وأصيب 19 مدنيا بجروج جراء قصف من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية".