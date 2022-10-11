قنبلة من الحرب العالمية الثانية تخلي الآلاف من منازلهم

وقالت فرق الإطفاء في فرانكفورت إن القنبلة الأميركية عُثر عليها صباح الإثنين في ورشة بناء في حي بوكنهايم، الذي يضم حرما جامعيا.وأوضحت أنها طلبت من سكان الحي إخلاءه قبل صباح الأربعاء حين سيتم تفكيك القنبلة.وأضافت: "يتعيّن على حوالي 20 ألف شخص إخلاء منازلهم بحلول الأربعاء في التاسعة صباحا".وعلى الرغم من مرور 77 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، لا تزال أراضي المدن الألمانية مليئة بقنابل غير منفجرة يتم اكتشافها باستمرار خلال حفريات ورش البناء.وفي 2017، اضطر 65 ألف شخص في فرانكفورت لإخلاء منازلهم مؤقتا بعد اكتشاف قنبلة زنتها 1.4 طن.وديسمبر 2021، انفجرت قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في ورشة بناء بالقرب من محطة ميونيخ للقطارات في جنوب البلاد، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح وتعطل حركة السكك الحديدية لبعض الوقت.