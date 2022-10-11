إعصار "جوليا" يخلف 23 ضحية في أمريكا الوسطى

وضرب الإعصار المداري "جوليا"، اليابسة في نيكاراغوا صباح الأحد كإعصار من الفئة الأولى، ثم ضعف ليتحول إلى عاصفة استوائية ويتحرك الآن على طول ساحل غواتيمالا في مياه المكسيك.ولم يتسبب الإعصار "جوليا" في هطول أمطار غزيرة فحسب، بل جلب أيضًا فيضانات مفاجئة مهددة للحياة وانهيارات طينية مميتة.وأُعلن عن أعلى مستوى من الخطر، وهو حالة الطقس الأحمر، في جميع أنحاء نيكاراغوا يوم الأحد. ألغت الحكومة الفصول الدراسية وبدأت عملية واسعة النطاق للقضاء على عواقب الكارثة الطبيعية. وأرسلت قوافل محملة بمواد البناء إلى المناطق المتضررة لترميم 1500 منزل وإيصال المواد الغذائية إلى 12500 أسرة، مع تأكيد وفاة امرأة في مدينة بواكو، حيث جرفتها مجاري المياه.وتعرض أكثر من 170 مبنى سكني لأضرار بالغة وتم إجلاء 1355 شخصا، وبلغ عدد المتضررين من الكارثة 436 ألفاً، نتيجة للفيضانات والانهيارات الأرضية في غواتيمالا.