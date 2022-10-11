كردستان تبحث مع فرنسا إنهاء الانسداد وتشكيل الحكومة

وقال مكتب بارزاني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير استقبل شوفالييه؛ لبحث "سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وفرنسا، كذلك ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات السياسية في العراق والجهود المبذولة لإنهاء حالة الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة".كما سلط اللقاء، "الضوء على أهمية إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، وحل المشاكل على أساس الحوار والتفاهم المشترك".