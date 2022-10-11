صحة بايدن العقلية تثير مخاوف الامريكيين

وبحسب صحيفة "واشنطن إكزامينار" انه "في غضون شهرين فقط، قفزت المخاوف بشأن الحالة العقلية للرئيس، الذي أوشك على بلوغ 80 عاماً، من 59٪ إلى 64٪ في أحدث استطلاع أجرته مؤسسة "إنسايت آند إشيوز" الأمريكية".وقالت الصحيفة في تقرير: "أظهر الاستطلاع الأخير أن هناك زيادة حادة في المخاوف بشأن صحة بايدن العقلية، والمثير للصدمة أن معظم الزيادة جاءت من الديمقراطيين".وأضافت: "جاءت كل الزيادة تقريباً الشهر الجاري من الديمقراطيين، إذ قفزت نسبة الذين عبّروا عن قلقهم في شهر آب بشأن صحة الرئيس العقلية من 39٪ وهو رقم مرتفع بحد ذاته، إلى 52٪ في الاستطلاع الأخير".ونقلت الصحيفة عن المؤسسة قولها: "يعتقد غالبية الديمقراطيين الآن أيضاً أن بايدن ربما يعاني فعلاً من مشاكل في الصحة العقلية".ورأت الصحيفة أن "تلك النتائج يمكن أن تعزز التقارير التي تفيد بأن بعض قادة الحزب الديمقراطي الذي يتبع له بايدن يأملون في أن يتنحى الرئيس، ولا يرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024، على الرغم من عدم وجود بديل واضح له حتى الآن".وأشارت الصحيفة إلى أن "شعبية نائبة الرئيس كامالا هاريس لا تزال منخفضة في استطلاعات الرأي، فيما تم استبعاد العديد من الديمقراطيين، بمن فيهم السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، للترشح".وأوضحت أن "تحليل الاستطلاع اقترح أن الوقت قد حان لبايدن للخضوع لاختبار الكفاءة العقلية، كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب واجتازه".وقالت الصحيفة: "أعطى الاستطلاع بعض الأمثلة على التعثرات العقلية الأخيرة للرئيس، خاصة بعد أن أظهرت مقاطع الفيديو الأخيرة بايدن وهو يتجول خارج المسرح بطريقة غريبة وكأنه مفقود، وذلك بعد التحدث لفترة وجيزة".وأضافت الصحيفة: "أمثلة أخرى تتضمن نسيانه اسم وثيقة الاستقلال والوثيقة التأسيسية للأمة، وعدم تذكره أن عضوة الكونغرس التي كان يكرمها في حفل ما ماتت بالفعل بسؤاله أمام الجمهور: أين جاكي؟. إضافة إلى توقعاته بشأن إمكانية حدوث "حرب نووية تنهي العالم، بعد أن عانى جيش فلاديمير بوتين من انتكاسات في أوكرانيا، إلى جانب تعثرات أخرى".