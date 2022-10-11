الليرة السورية تسجل انخفاضا قياسيا امام الدولار

وبحسب وكالة "فرانس برس" فان " سعر الصرف خلال الأسابيع الماضية تراوح بين 4300 و4700 ليرة للدولار، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 3015 ليرة مقابل الدولار".وأظهرت تطبيقات غير رسمية تراقب السوق السوداء، ويتابعها السوريون، "تجاوز سعر الصرف ظهراً عتبة 5 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد".وتكون بذلك الليرة السورية سجلت أدنى مستوياتها في السوق السوداء منذ بداية النزاع في العام 2011.ومنذ بدء النزاع، تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت 99 في المئة في السوق السوداء.ورأى محللون أن تدهور قيمة الليرة لن يتوقف طالما "أن أسبابه مستمرة".