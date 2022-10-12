إيران: سنجعل أمريكا تندم في حال عبثت بأمننا

وقال رئيسي، في كلمته خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية السادس والثلاثين في طهران وفقا لإيرنا، إن "الأعداء يدّعون فقط محاربة الإرهاب، لكن مَن لا يعلم أن بطلا محاربة الإرهاب في العالم والمنطقة هما الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".وبشأن تطبيع العلاقات بين بعض دول المنطقة وإسرائيل، أوضح أن "فشل اتفاقيات شرم الشيخ وأوسلو وكامب ديفيد يؤكد أن لا أمان لأعداء الإسلام بما فيهم كيان الاحتلال"، مؤكدا أن "الشعوب الإسلامية لم ولن تقبل فكرة التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب".ووصف رئيسي، القضية الفلسطينية والقدس بأنهما أهم قضايا العالم الإسلامي، متهما أمريكا باغتيال كل من قضى على جماعة داعش الإرهابية.وكان رئيسي هدد في وقت سابق، بمواجهة أي خطأ ترتكبه الولايات المتحدة في المنطقة برد قاس، معتبرا في الوقت ذاته أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يجلب الأمن للمنطقة.وقال إن "الشعب الإيراني يرفض أي انعدام للأمن والأزمة في المنطقة"، مضيفا: "أي خطأ يرتكبه الأمريكيون في هذه المنطقة سيواجه برد قاس ويبعث على الندم".وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ثم ما لبثت أن انضمت المغرب والسودان أواخر العام ذاته إلى ما عرف بـ "الاتفاقات الإبراهيمية".