اليابان تعلن تدمير صاروخ حامل لأقمار صناعية بعد إطلاقه

ووفقا لمعلومات وكالة كيودو، بعد إطلاق الصاروخ، ظهرت بعض المشكلات، التي تحول دون تنفيذ الرحلة بصورة اعتيادية.وكان الصاروخ "إبسيلون-6" وعلى متنه ثمانية أقمار صناعية قد أطلق من مركز أوشينورا الفضائي - قاعدة إطلاق فضائية في محافظة كاجوشيما، في الساعة 9.50 بالتوقيت المحلي (الساعة 3.50 بتوقيت موسكو).ولكن بعد إطلاق الصاروخ وردت معلومات تفيد بتوقف الإرسال، دون أي توضيح. وهذا أمر غير معتاد في مثل هذه الحالات، لأن الإرسال يستمر لغاية الانتهاء من وضع الأقمار الصناعية في مداراتها المقررة. وبعد ذلك ظهرت على الشاشة عبارة "انتهى الإرسال".وكان من المقرر إطلاق الصاروخ "إبسيلون-6 " وعلى متنه ثمانية أقمار صناعية يوم 7 أكتوبر، ولكن لأسباب فنية تقرر تأجيل عملية الإطلاق إلى يوم الأربعاء 12 أكتوبر.وتجدر الإشارة، إلى جميع عمليات الإطلاق الخمس السابقة لصواريخ النقل "إبسيلون" كانت ناجحة، حيث كانت الأولى عام 2013 والثانية عام 2016 والثالثة عام 2018 والرابعة عام 2019 والخامسة عام 2021.وتخطط اليابان لاستخدام الصواريخ الفضائية الخفيفة لأغراض تجارية، وخاصة في نقل الأقمار الصناعية للبلدان النامية إلى الفضاء.