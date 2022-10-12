الرئيس اللبناني يحدد موعد إعادة النازحين السوريين

وقال عون إنه "بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ عملية إعادة النازحين السوريين على دفعات إلى بلدهم".وأشار إلى أن "انجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، سيمكن لبنان من استخراج النفط والغاز وبالتالي سينتشل من الهاوية التي أسقط فيها نتيجة عدم تغيير طريقة الحكم لسنوات، إضافة إلى الهدر الذي شاب عمل المؤسسات والإدارات العامة"، معتبرا أن "اتفاقية الترسيم هي هدية للشعب اللبناني بكل فئاته".