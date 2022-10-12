واشنطن: الصين وروسيا تشكلان تحديات وتهديدا لنا

وقال مستشار الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي تعليقا على وثيقة استراتيجية الأمن القومي: "ندرك أن الصين تشكل التحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية في المجال الجيوسياسي".وبالحديث عن روسيا قال إن "الصين وروسيا تشكلان "تحديات" ذات طبيعة مختلفة".يرى معدو الوثيقة أن "روسيا تشكل تهديدا مباشرا للنظام الدولي الحر والمنفتح، وتقوض بشكل غير مسؤول القوانين الأساسية للنظام العالمي المعاصر".في حين أن "الصين، هي المنافس الوحيد الذي لديه القدرة والنية لتغيير النظام الدولي، وهي تمتلك إمكانيات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية أكبر لتحقيق ذلك".