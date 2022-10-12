تركيا تعلن مقتل أحد ضباطها في العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل ضابط في الجيش بانفجار عبوة ناسفة في منطقة عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق.



وقالت وزارة الدفاع التركية أن "عناصرا من حزب العمال الكردستاني هم من زرعوا العبوة في منطقة عملية (المخلب-القفل)". وينفذ الجيش التركي العملية منذ أشهر شمالي العراق.