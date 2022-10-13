البنتاغون يكشف حقيقة "تهديد" الناتو لروسيا

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن الناتو لا يشكل تهديدا لروسيا ولا يسعى إلى المواجهة.



وقال أوستن عقب الاجتماع الوزاري للناتو في بروكسل: "الناتو لا يشكل تهديدا لروسيا، ولا يسعى إلى مواجهة مع روسيا"، مشددا على أن "الناتو تحالف دفاعي".



وأضاف أوستن أن أعضاء الحلف، بما في ذلك الولايات المتحدة، سوف يحمون سيادة ووحدة أراضي أعضاء الناتو و"كل شبر من أراضي الناتو".