أول تعليق عربي على انتخاب رئيس جديد للعراق

وذكرت وكالة "كونا" الكويتية ان "أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق بمناسبة تسنمه المنصب، عبر فيها عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاها إياه مجلس النواب بانتخابه رئيسا لجمهورية العراق"، متمنياً له "كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير العراق وتحقيق تطلعات شعبه الكريم".وأضافت انه "الأمير أشاد بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الكويت بجمهورية العراق الشقيق والتأكيد على التطلع المشترك نحو تعزيز أواصر هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما المشتركة راجيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق الشقيق وشعبها الكريم دوام الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار".