بريطانيا تهنئ بتكليف رشيد: نتطلع لتوطيد العلاقات مع العراق

وقال كليفرلي في تغريدة عبر تويتر، "نهنئ عبد اللطيف جمال رشيد لانتخابه رئيسا للعراق"، معرباً عن تطلعه للعمل معا "لتوطيد العلاقات البريطانية - العراقية والمساعدة ي بناء عراق أكثر قوة ويتمتع باستقلاليته ويخضع لمساءلة شعبه، وبناء مستقبل مزدهر للشعب العراقي".وانتخب مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عبد اللطيف رشيد لرئاسة جمهورية العراق.