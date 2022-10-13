المانيا تهنئ السوداني بتكليفه لتشكيل الحكومة

وقالت السفارة في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز: "نهنئ رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة ونعرب عن تمنياتنا ان تكون الحكومة المقبلة ملبية لطموحات العراقيين وتطلعاتهم".وأضافت: "تتطلع جمهورية المانيا الى المزيد من التعاون المشترك وتحقيق الاهداف المشتركة".