تفجير استهدف حافلة مدنية في مالي يخلف قتلى وجرحى

السومرية نيوز – دوليات

قتل 11 شخصاً على الأقلّ وأصيب 53 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور حافلة ركاب مدنية في وسط مالي التي كثيراً ما تشهد أعمال عنف جهادية، بحسب ما أفادت مصادر طبية.



وانفجرت العبوة الناسفة لدى مرور الحافلة على الطريق بين باندياغارا وغونداكا في منطقة موبتي، بحسب مصدر أمني.

وقال موسى حسيني من جمعية باندياغارا المحليّة للشباب "نقلنا لتوّنا تسع جثث إلى المستشفى، ولم ينته الأمر بعد".

ولاحقاً أعلن مصدر طبي أنّ 47 مصاباً في الهجوم نقلوا إلى المستشفى، مشيراً إلى أنّ التفجير أسفر عن 53 جريحاً.

ومنذ سنوات تشهد مالي تمردا جهاديا أودى بآلاف الأشخاص وأرغم مئات الآلاف على النزوح من ديارهم.