الرئيس الامريكي يعتزم الإعلان عن إجراءات لخفض أسعار المحروقات

وقال بايدن خلال زيارة إلى لوس أنجليس: إنّ "أسعار البنزين لا تزال مرتفعة للغاية وعلينا مواصلة العمل لخفضها، وسيكون لديّ المزيد لأقوله بهذا الشأن الأسبوع المقبل".ومنذ أشهر عدّة تحاول إدارة بايدن خفض أسعار المحروقات في السوق المحلية من خلال سحبها كميات ضخمة من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للبلاد.وفي الصيف تراجعت أسعار المحروقات ما انعكس ارتفاعاً في شعبية الرئيس وحزبه الديموقراطي.ولكنّ أسعار البنزين عاودت الارتفاع في الولايات المتحدة منذ قرّرت الدول النفطية المنضوية في إطار كارتيل "أوبك بلاس" الأسبوع الماضي خفض الإنتاج.وقبل أقلّ من شهر من الانتخابات التشريعية المقرّرة في 8 تشرين الثاني، وهو استحقاق حاسم للنصف الثاني من ولاية بايدن، يجد الرئيس الديموقراطي نفسه في موقف سيّئ بسبب معدلات التضخم المرتفعة في البلاد.وخلال زيارته إلى لوس أنجليس لتسليط الضوء على برامج البنية التحتية الضخمة التي أُطلقت بمبادرة منه، لم يجد بايدن بدّاً من التطرّق البيانات التي نشرت الخميس وأظهرت أنّ معدّل التضخّم في الولايات المتّحدة لا يزال أعلى من 8%.