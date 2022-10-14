11 دولة في المركز الثاني.. جواز السفر الإماراتي الأقوى في العالم

السومرية نيوز – دوليات

حل جواز السفر الإماراتي، في المركز الأول على مقياس قوة جوازات السفر حول العالم، وفق موقع متخصص.



وكشف التحديث الجديد لموقع "باسبورت إندكس" المختص بقياس قوة جوازات السفر حول العالم، عن ارتفاع عدد الدول التي تسمح للمواطنين الإماراتيين بالدخول إليها، سواء دون تأشيرة أو بتأشيرة إلكترونية عبر الإنترنت، أو لدى الوصول.

وأشار إلى أن الرقم ارتفع إلى 176 دولة، من 175 دولة الأسبوع الماضي، من أصل 198 دولة معتمدة لدى الأمم المتحدة.

وقال إن "جواز السفر الإماراتي يمكّن حامله من دخول 176 دولة حول العالم، تشمل 119 دولة دون تأشيرة مسبقة، و57 دولة يمكن الحصول على تأشيرتها لدى الوصول، فيما تقلّص عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة قبل السفر إلى 22 دولة فقط"، وفق ما نشرت صحيفة "الإمارات اليوم" الجمعة.

وبحسب المؤشر العالمي التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، فقد حل في المركز الثاني وفق التحديث الأخير، جوازات 11 دولة تخول حاملها دخول 173 دولة حول العالم دون تأشيرة، وهي: ألمانيا، السويد، فنلندا، لكسمبورغ، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، النمسا، كوريا الجنوبية، سويسرا.

كما تحتل جوازات ثماني دول أخرى المركز الثالث الذي يمنح حامله دخول 172 دولة دون تأشيرة، وهي جوازات كل من: الدنمارك والنرويج وبلجيكا والبرتغال وبولندا وأيرلندا والولايات المتحدة الأميركية ونيوزيلاند.

ووفق "الإمارات اليوم"، فإن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بدأت مؤخرًا بإصدار الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي الجديد.

ولفتت إلى أن الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي يتفرّد بخصائص فنية غير مسبوقة، ومواصفات أمنية بالغة التعقيد للحد من محاولات التزييف أو التزوير.

وكانت الإمارات أطلقت، أخيرا، مبادرة قوة جواز السفر الإماراتي، بهدف وضع الجواز ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم بحلول العام 2021، وفق المصدر ذاته.