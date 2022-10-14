إيران ترد على تصريحات رئيس فرنسا بشأن الاحتجاجات

واعتبر المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، في بيان أن تصريحات ماكرون هي "اتهام سياسي، وتدخلية، وتشجّع مرتكبي العنف على خرق القوانين".ويأتي هذا الرد بعد يومين من إعلان الرئيس الفرنسي وقوف بلاده "الى جانب" المتظاهرين في إيران، معتبرا أن هؤلاء المتظاهرين يحملون "الطابع الكوني لقيم فرنسا".