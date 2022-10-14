خلال 2022.. تعيين رابع وزير للمالية في بريطانيا

وأعلنت رئاسة الحكومة تعيين هانت قبل وقت قصير من موعد عقد تراس مؤتمراً صحافياً يتوقع أن تعلن خلاله عن تراجع تام عن خطتها الاقتصادية اليمينية في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال.وأصبح هانت، بذلك رابع وزير يشغل المنصب خلال عام 2022.وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير المالية البريطاني المقال كواسي كوارتنغ، إنه استقال بعد أن طلبت منه رئيسة الوزراء ليز تراس التنحي عن منصبه.وأضاف كوارتنغ في خطاب إلى تراس نشره على تويتر "لقد طلبت مني الاستقالة من منصب وزير المالية. لقد فعلت".وأدى خبر إقالته إلى هبوط الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بنسبة 1,1 في المئة ليسجل 1,1199 دولارا.