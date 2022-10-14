وزير الخارجية الأميركي يلتقي ناشطين إيرانيين: ندعم احتجاجاتكم

وخلال لقائه مع نشطاء إيرانيين، في واشنطن، الجمعة، ذكّر بلينكن بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية التي تسببت في مقتل الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي.وكشف أن الإدارة الأميركية تعمل على ترخيص يسمح بتقديم التكنولوجيا التي من شأنها أن تسمح للإيرانيين بالتواصل مع بعضهم البعض ومع العالم الخارجي، والالتفاف على الغلق الممنهج لوسائل التواصل والإنترنت.ولم يقدم بلينكن أي تفاصيل عن طبيعة الوسائل التكنولوجية التي كان يشير إليها.