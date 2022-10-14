"الناتو" يبدأ تدريبات نووية الاثنين المقبل

وقال الحلف في بيان: "التدريب الذي سيجري حتى يوم 30 أكتوبر، تدريب روتيني ونشاط تدريبي متكرر وليس مرتبطا بأي حدث من الأحداث العالمية الحالية، ولن يتضمن استخدام أي أسلحة حية".ونوهت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أوانا لونجيسكو: "يساعد التدريب في ضمان بقاء الردع النووي للحلف في أمن وأمان وفعالية".وورد في البيان أن بلجيكا ستستضيف التدريبات التي تشارك فيها 14 دولة ونحو 60 طائرة، بما في ذلك أكثر المقاتلات تطورا وقاذفات القنابل طويلة المدى بي-52 التي ستصل من قاعدة ماينوت الجوية بولاية نورث داكوتا.