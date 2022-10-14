بوتين يكشف عدد المتطوعين للقتال في أوكرانيا

وقال الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي، إن 200-220 ألف تم حشدهم من جنود الاحتياط، وإن التعبئة ستنتهي خلال أسبوعين.ونوّه بأن وزارة الدفاع حدّدت رقماً أقل من 300 ألف ولا نية لإجراء تعبئة إضافية.ولفت بوتين إلى أن "التعامل مع التقاعس عن أداء الواجب الوطني يجب أن يتم في إطار القانون وحده".وأكد الرئيس الروسي أن "ما يحدث اليوم ليس جيداً، إلا أن حدوثه كان حتمياً، لكنه كان سيحدث في وقت لاحق، وفي ظروف أصعب".من جانب آخر، أشار بوتين إلى أنه ليست هناك حاجة لشنّ ضربات كبيرة ومكثفة على أوكرانيا الآن، قائلاً: "حسنا الآن ليست هناك حاجة لشنّ ضربات مكثفة والآن هناك مهام أخرى".في الوقت نفسه، أشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية لم تضرب على الفور جميع الأهداف على أراضي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي أن بلاده لا تهدف لتدمير أوكرانيا، قائلاً: "لا نضع أمام أعيننا تدمير أوكرانيا كهدف".