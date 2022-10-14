الاتحاد الأوروبي يحذر من الوضع الاقتصادي في بريطانيا

وقال جنتيلوني في مؤتمر صحفي أعقب محادثات بين وزير المال الأمريكي ونظرائه في الاتحاد الأوروبي في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن: "ليس لدينا دروس نعطيها لأي جهة ولا للمملكة المتحدة.. ثمة عبر ينبغي أن نستخلصها ربما، لأن ما حصل يظهر مدى هشاشة الوضع، ووجوب أن نكون حذرين في ما يتعلق بسياساتنا المالية والنقدية".وتمنى جنتيلوني، التوفيق لجيريمي هانت، وزير الخارجية البريطاني السابق الذي تولى حقيبة المالية خلفا لكواسي كوارتنغ.وكان المفوض باولو جنتيلوني، يتحدث بعدما أقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس وزير المالية، وأعلنت تراجعها عن موازنتها المصغرة القائمة على خفض الضرائب.وحضر كوارتنغ، اجتماعات صندوق النقد الدولي، لكنه سارع إلى العودة لبريطانيا الخميس، بعد شائعات عن احتمال إقالته.وكانت المديرة التنفيذية لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا، نبهت المملكة المتحدة إلى الحاجة لسياسات متجانسة ومتسقة.