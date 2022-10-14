مدريد ترد على المغرب بشأن الحدود البرية بينهما

وقالت صحيفة "elindependiente" الإسبانية إن "رئيس الحكومة دافع عن وضع سبتة ومليلية على أنهما إسبانيتان بعد أن أكد المغرب في رسالة إلى الأمم المتحدة أنه ليس له حدود برية مع إسبانيا، وأشار بشكل قاطع إلى أن "سبتة ومليلة هما إسبانيا".وكان المغرب قد وجه رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ردا على التوضيحات التي طلبت بشأن "الاستخدام المفرط والقاتل للقوة" ضد مهاجرين من أصل إفريقي في الأحداث التي وقعت عند السياج الحدودي بمليلية في حزيران".وأكدت المملكة في الرسالة أنه "لا وجود لحدود برية بين المملكة وإسبانيا".وبحسب مصدر وزارة الخارجية المغربية، فإن "الإعلان المعتمد في نيسان بعد الاجتماع بين محمد السادس وسانشيز "يتضمن الأسس والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الشراكة الجديدة بين البلدين الجارين".وفي شهر اذار 2022، أعلنت الحكومة الإسبانية عن "دعمها مقترح الحكم الذاتي المغربي، بخصوص الصحراء الغربية، مما اعتبره متابعون تغيرا تاريخيا في موقف إسبانيا التي التزمت الحياد، لعقود، وهو إعلان أثار استحسان الرباط وأنهى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين، بعد استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي".