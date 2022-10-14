الصحة العالمية تسجل ما يقارب 73 ألف حالة إصابة بجدري القردة

وقالت المنظمة في تقرير أنه "تم تسجيل معظم المرضى في الولايات المتحدة "26834" والبرازيل "8.521" وإسبانيا "7239" وفرنسا "4064".واضافت انه "تم التأكد أن 28 شخصا ماتوا بعد إصابتهم بجدري القردة".وقالت رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية، فيرونيكا سكفورتسوفا، في وقت سابق، إن "المتخصصين قد ابتكروا لقاحا ضد جدري القردة، والتطور في مرحلة الدراسات ما قبل السريرية".