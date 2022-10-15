لأول مرة.. الليرة اللبنانية تتخطى الـ40 ألفا مقابل الدولار

وسجّل سعر صرف الدولار عصر أمس الجمعة تسعيرة تتراوح ما بين 39850 و39950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، بعدما افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 39750 و39850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.