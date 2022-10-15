"تويتر" يختبر ميزة جديدة.. هذه تفاصيلها

اختبر موقع تويتر، اليوم السبت، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التحكم بخاصية الاشارة في التغريدات.



ويشهد موقع "تويتر" منذ فترة ليست بالقليلة، تغييرات كبيرة في طبيعته التي اعتادها المستخدمون على مدار سنوات طويلة.





وعن الدافع وراء اختبار "تويتر" لتلك الميزة الجديدة، يقول خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة، فادي رمزي، إنها "تأتي في إطار سعي تويتر في الآونة الأخيرة لعمل تحولا في نظامها الأساسي، حيث تعتبر منصة التغريدات القصيرة متأخرة في إتاحة خاصيات أصبحت من طبيعة جميع وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعلها تبدو وكأنها متأخرة عن اللحاق بركب الميزات المتسارع يوميا، والذي تخوض الوسائط في مضماره منافسة شرسة جدا فيما بينها". الميزة التي يختبرها "تويتر" في الوقت الحالي، اكتشفتها باحثة التطبيقات الشهيرة "جين مانشون وونغ"، وهي مدونة متخصصة في التكنولوجيا، وتشتهر بالكشف عن خصائص جديدة في التطبيقات والمواقع والإعلان عنها قبل تدشينها رسميا، حيث أوضحت أنه سيكون بإمكان المستخدمين قريبا تحديد من قد يشير إليهم في تغريداتهم الخاصة، أو في الردود على تغريداتهم، درجة منح المستخدمين إمكانية منع أي شخص على الإطلاق من الإشارة إليهم.وعن الدافع وراء اختبار "تويتر" لتلك الميزة الجديدة، يقول خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة، فادي رمزي، إنها "تأتي في إطار سعي تويتر في الآونة الأخيرة لعمل تحولا في نظامها الأساسي، حيث تعتبر منصة التغريدات القصيرة متأخرة في إتاحة خاصيات أصبحت من طبيعة جميع وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعلها تبدو وكأنها متأخرة عن اللحاق بركب الميزات المتسارع يوميا، والذي تخوض الوسائط في مضماره منافسة شرسة جدا فيما بينها".

ويتابع رمزي، أن الميزة الجديدة تساهم أيضا في "الحد من حملات التنمر أو المضايقة ويمنح المستخدمين المهمشين أداة جديدة لحماية أنفسهم".



ويعتقد رمزي، أن تلك الميزات الجديدة "قادرة على إعادة تويتر إلى مضمار السباق التي تخلفت عنه طويلا، حيث تمكنها من تحسين تجربة المستخدم على المنصة مستقبلا، ومن ثم زيادة عدد الساعات التي يقضيها عليها، وجذب المزيد من المستخدمين".